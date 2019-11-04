شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد صفقة المليارات .. جوجل تكشف عن خطة ثورية للاستفادة من استحواذ "فتبت" والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا حول خطط جوجل، بعد إبرامها اتفاقية الاستحواذ على شركة "فتبت" المصنعة للساعات الذكية، في صفقة تصل إلى 2.1 مليار دولار الأمريكي.
وأوضحت المصادر أن جوجل تخطط لإطلاق ساعات جديدة تحمل اسم "بيكسل ووتش 4"، وستدعم ساعات "بيكسل ووتش 4" الجديدة منتجات جوجل القادمة مثل "بيكسل 4" و"جوجل هوم" و"بيكسل بوك"، خاصة وأنها ستستحوذ على ساعات "فت بت" الحديثة مثل "فتبت فيرسا 2"، و"فت بت فيرسا لايت".
ومن المتوقع أن تعمل ساعات "بيكسل ووتش" الجديدة بنظام تشغيل محدث مدمج بين "أندرويد" و"وير" المستخدم في "فتبت"، من أجل تتبع متميز للياقة البدنية والنشاط الصحي والبدني لمستخدميه.
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