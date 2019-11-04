شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 32 كلمة مرور يجب أن تتوقف عن استخدامها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
لكن بحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فكشف بحث حديث أجرته شركة الأمن السيبراني ImmuniWeb ، أنه من بين 21 مليون كلمة مرور مستخدمة حول العالم، كان هناك فقط 4.9 مليون كلمة سر فريدة من نوعها، وبعبارة أخرى ، كان من السهل اختراق جزء كبير منهم.
وفيما يلى نعرض 32 كلمة شائعة الاستخدام، حيث تظهر كلمات مرور 32 هذه في جميع قوائم المتسللين تقريبًا في جميع المجالات، لذلك يجب تجنبها، وهى:
000000
111111
1122334
123456
12345678
123456789
1qaz2wsx
3154061
456a33
66936455
789_234
aaaaaa
abc123
career121
carrier
comdy
cheer!
cheezy
Exigent
old123ma
opensesame
pass1
passer
passw0rd
password
password1
penispenis
snowman
!!qaz1qaz
soccer1
student
welcome
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