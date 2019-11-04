شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 32 كلمة مرور يجب أن تتوقف عن استخدامها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد واحدة من أسهل الطرق لمجرمي الإنترنت لاختراق حسابات مستخدمي الإنترنت هي اختراق كلمات المرور "الباسورد" الخاصة بهم، حيث غالبًا ما يميل الناس - بدافع الجهل أو الكسل - إلى الاحتفاظ بكلمات مرور يسهل تخمينها.

لكن بحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فكشف بحث حديث أجرته شركة الأمن السيبراني ImmuniWeb ، أنه من بين 21 مليون كلمة مرور مستخدمة حول العالم، كان هناك فقط 4.9 مليون كلمة سر فريدة من نوعها، وبعبارة أخرى ، كان من السهل اختراق جزء كبير منهم.

وفيما يلى نعرض 32 كلمة شائعة الاستخدام، حيث تظهر كلمات مرور 32 هذه في جميع قوائم المتسللين تقريبًا في جميع المجالات، لذلك يجب تجنبها، وهى:

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1122334

123456

12345678

123456789

1qaz2wsx

3154061

456a33

66936455

789_234

aaaaaa

abc123

career121

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carrier

comdy

cheer!

cheezy

Exigent

old123ma

opensesame

pass1

passer

passw0rd

password

password1

penispenis

snowman

!!qaz1qaz

soccer1

student

welcome