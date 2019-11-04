تكنولوجيا: العلماء يبتكرون طريقة بيولوجية تعرفهم أماكن الفئران فى المدن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك معلومات قليلة جدًا عن كيفية انتقال الفئران داخل المدن، لذلك استخدم الباحثون علم الوراثة لتتبع هجرة الفئران على مستوى العالم، ولكن كيف يمكن أن تساعدنا هذه المعلومات في فهم ومعالجة المشكلات المرتبطة بالجرذان؟
ويقع معظم الأقارب على بعد حوالي 50 مترًا من بعضهم البعض، ولا تتحرك الفئران بعيدًا جدً، وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض الفئران تسافر أبعد من ذلك.
وبفضل علم الوراثة، أصبحنا نتفهم أينما تتحرك الجرذان عادة حول مساحة بالمدينة، فمن المفيد معرفة ذلك لأنه يمكن أن يساعد في معرفة كيفية تعاملنا مع المخاوف المرتبطة بالجرذان.
وتحمل الفئران عددًا من الكائنات المسببة للأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى البشر، وينتشر الكثير منها بين الفئران والناس من خلال الاتصال الوثيق بالجرذان المصابة.
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