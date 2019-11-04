شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تواجه التلوث بأقنعة وجه لخمسة ملايين من أطفال المدارس فى نيودلهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الهندية أنها ستزود 5 ملايين من أطفال المدارس بالعاصمة نيودلهى بأقنعة الوجه فى ظل مواجهة السلطات للضباب الدخانى الكثيف الذى يهدد طلاب المدارس فى العاصمة.

وتعد العاصمة الهندية أكثرمدينة من حيث معدلات التلوث فى العالم، وبلغت التلوث مستوى 743 من "بى أ / 5ر2 لكل متر مكعب" فى بعض المناطق، وذلك فى الوقت الذى يعد فيه أى مستوى يزيد على 100 غير صحي.

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وقال مسئول فى المجلس المركزى لمواجهة التلوث - فى تصريحات صحفية - إنه فى حالة استمر هذا المستوى لأكثر من يومين فإن السلطات سوف تطبق إجراءات عاجلة للمرة الأولى خلال العام الحالي، وسوف تتضمن هذه الإجراءات إغلاق المدارس ووقف أعمال البناء وحظر دخول الشاحنات للمدينة.

يذكر أن العاصمة الهندية تعد من أكثر مدن العالم ازدحاما بالسكان حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 18 مليون نسمة.