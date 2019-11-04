تكنولوجيا: شاهد صاروخ انتاريس يحمل الـ"كوكيز" والقوارض لمحطة الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصاروخ ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن صاروخ أنتاريس التابع لناسا ، قد انطلق من ميناء الفضاء الأطلسي الإقليمي في جزيرة والوبس بفرجينيا.



الصاروخ وشمل الصاروخ على العديد من الإمدادات والتجارب العلمية لطاقم إكسبيديشن 61، ولعل واحدة من حمولات العلوم على متن الطائرة هي Zero-G Oven ، التي ستدرس خصائص نقل الحرارة وعملية تحضير الطعام في الجاذبية الصغرى. Advertisements

انطلاق الصاروخ وسيقوم رواد الفضاء في المحطة بإجراء أول تجربة بالفرن لإعداد كوكيز الشوكولاتة.



صاروخ الفضاء فيما يوجد حمولة أخرى بها أجهزة إعادة تدوير البلاستيك في الفضاء، والتي ستختبر تقنية جديدة تعيد تدوير البلاستيك.

صاروخ الفضاء



مشاهدة انطلاق الصاروخ

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