ظهور أدلة جديدة تلمح لقدوم الهاتف Galaxy S10 Lite مع بطارية بسعة 4370mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في شهر مارس الماضي، وقيل أنها ستواصل توسيع السلسلة مع إطلاق الهاتف Galaxy S10 Lite.

تم في الأونة الأخيرة رصد الهاتف Galaxy S10 Lite في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أكد لنا قدومه مع المعالج Snapdragon 855، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع نظام Android 10. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف يحصل على شهادة جديدة من هيئة Anatel البرازيلية وهي الشهادة التي تؤكد لنا أن الهاتف سيضم بطارية بسعة 4370mAh.

حسنًا، قد تكون هذه هي السعة الدنيا للبطارية، وبالتالي فهناك إحتمال أن تكون السعة الأساسية لهذه البطارية هي 4500mAh. في الواقع، هذا شيء أشارت إليه الشائعات السابقة أيضًا مع دعم للشحن السريع بقوة 45W.

للآسف، نحن لا نعرف متى سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy S10 Lite، ولكن إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يصل هذا الهاتف مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. وبصرف النظر عن المواصفات التقنية، فقد سمعنا أيضًا بأن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود والأزرق.