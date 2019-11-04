مايكروسوفت تُطلق تطبيق جديد يجمع جميع أدوات Office في مكان واحد على منصة الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة مايكروسوفت للتو بإصدار تطبيق Office جديد لا يزال في المرحلة التجريبية على منصة الأندرويد يعمل على جمع جميع الأدوات الإنتاجية الأساسية التي عهدناها في تطبيقات الأوفيس في مكان واحد. يتضمن ذلك Word و Excel و PowerPoint وما إلى ذلك. في الواقع، يُطلق على التطبيق نفسه إسم Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & more.

كما تتوقع، سيتيح لك التطبيق إنشاء المستندات وتعديلها وإدارتها على هاتف الأندرويد أو الجهاز اللوحي الخاص بك. يمكنك حتى التعاون في بعض المستندات مع الأصدقاء والزملاء من خلال التطبيق. شيء مثل Google Sheets و Google Docs وما إلى ذلك.

تتمثل إحدى الميزات البارزة في هذا التطبيق الجديد في القدرة على إنشاء ملفات PDF من صورة أو تحويل ملفات Word و Excel و PowerPoint إلى PDF. توقيع هذا الأخير بإصبعك ثم إرساله ممكن أيضًا. عمومًا، يمكنكم العثور على هذا التطبيق الآن على متجر Google Play Store، ولكن قد يعاني من بعض الأخطاء في البداية لأنه لا يزال في المرحلة التجريبية.