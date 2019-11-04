جوجل ستجلب تطبيق Recorder الخاص بهواتف Google Pixel 4 إلى هواتفها القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - تأتي هواتف Google Pixel 4 الجديدة من شركة جوجل مع تطبيق فريد لتسجيل الصوت يمكنه تحويل الصوت إلى نص دون الحاجة إلى الإتصال بالإنترنت. حتى الآن، بقي هذا التطبيق حصريًا لملاك الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، ولكن وفقا لمنشور على الشبكة الإجتماعية Reddit من حساب جوجل الرسمي، فإن تطبيق Recorder الجديد وخاصية التحويل التلقائية الخاصة به ستصل إلى هواتف Google Pixel القديمة من خلال تحديث في المستقبل.

للآسف، لم يكشف لنا المنشور عن المزيد من التفاصيل حول الأجهزة التي ستحصل على التحديث ولا متى تخطط شركة جوجل لإصداره. لم يتم تأكيد الأمر رسميًا من قبل شركة جوجل في أي مكان آخر، ولكن من المنطقي بالنسبة لها إحضار تطبيق Recorder إلى سلسلة هواتف Google Pixel 3 Series على الأقل. في كلتا الحالتين، سنواصل ترقب الوضع وسنقوم بتحديث الخبر فور ظهور معلومات أخرى.

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