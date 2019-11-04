كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظام جديد يسمح للركاب الهبوط بالطائرة بكبسة زر

طورت شركة جيرمين المختصة بخدمات أنظمة التوجيه العالمية نظاماً جديداً، يسمح بالسيطرة على الطائرات الصغيرة وتوجيهها في حالات الطوارىء.

يسمى هذا النظام أوتولاند، وسيكون متاحاً قريباً، كجزء من أدوات الطيران لشركة جيرمين للطائرات صغيرة الحجم.

ويقوم أوتولاند بمراقبة نشاط الطيّار، وفي حال عدم استجابته لسلسلة من النداءات من نظام الملاحة، يبدأ برنامج الطيار الآلي بالعمل، وبعد ذلك يبدأ النظام بإرسال إشارات إلى المطارات القريبة وتحديد أيها سيكون الأكثر أمانًا للهبوط في حالات الطوارئ.

وبمجرد تحديد موقع الهبوط، سيرشد نظام الملاحة الطائرة تلقائياً خلال نزولها وهبوطها في المطار.

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ويمكن أيضاً تنشيط أوتولاند من قبل الركاب، من خلال لوحات اللمس التي يمكن الوصول إليها في المقصورة الرئيسية.

وتقدم الشركة أيضاً نظام الحماية والاستقرار الإلكتروني، وهو عبارة عن أداة تراقب استقرار الرحلة واتجاهها، لضمان عدم حدوث تغييرات جذرية، وهناك أيضاً وضع النزول في حالات الطوارىء، والذي يراقب ارتفاع الطائرة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.