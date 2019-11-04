تكنولوجيا: إعلان تشويقي من شاومي لسلسلة أجهزة MI TV 5 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة أجهزة تلفاز MI TV 5 رسمياً غداً، وفي إعلان تشويقي جديد اليوم ألقت العملاق الصيني الضوء على مميزات جديدة للشاشات القادمة.

تنطلق سلسلة أجهزة MI TV 5 غداً بتصميم الشاشة الكاملة الذي يتميز بإطار أنحف من الإصدار السابق بنسبة 47.1%، حيث تشغل الشاشة نسبة أكبر من إطار الجهاز، كما تدعم الشاشة مجال رؤية بنطاق أوسع لتجربة مميزة في العرض.

كما تتميز سلسلة شاشات Mi TV 5 القادمة من شاومي بتصميم معدني بإطار واحد تم ثنيه، كما لا تضم اللوحة الخلفية المميزة بسماكة 5.9مم أي مسامير للتثبيت، لذا فإطارات الشاشة تكاد تختفي تماماً من تصميم الجهاز.

وتقدم شاومي أجهزة Mi TV 5 بشاشات QLED 4K من سامسونج، كما تدعم ألوان NTSC gamut بتغطية لونية بنسبة 108%.

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كما تدعم الشاشات تقنية الحركة MEMC، مع دعم HDR 10+ وأعلى نطاق ديناميكي، أيضاً تضم الأجهزة الجيل التاسع من محرك يدعم جودة الصور، والذي يعمل على إستعادة الألوان الطبيعية.

ومن المتوقع أن تأتي أجهزة Mi TV 5 من شاومي بعدد 4 من المكبرات الصوتية، مع تقنية صوتية محسنة، وbass أقوى، وأيضاً تدعم صوتيات متعددة الإتجاهات، مع معالجة تشفير مزدوجة لصوتيات Dolby وDTS.

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