شركة إتصالات تؤكد قدوم طرازات 5G من Honor V30 و Honor Magic 3 و Huawei Nova 6 Pro 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة الإتصالات الكبرى في الصين بإطلاق شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها في المدن الكبرى في الأسبوع الماضي، ولكن ذهبت إحدى شركات الإتصالات إلى أبعد من ذلك من خلال سرد الأجهزة التي لم يتم إصدارها بعد والتي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى جانب الأجهزة الحالية. نعم، هناك أيضًا صورة واقعية للهاتف Honor V30 كمكافأة.

تضمنت القائمة Honor V30 5G و Honor V30 Pro 5G و Honor Magic 3 5G و Huawei Nova 6 Pro 5G. ونظرًا إلى أن هذه المعلومات تأتي من شركة إتصالات كبيرة، فبإمكاننا إعتبارها تأكيدًا قويًا على قدوم هذه الهواتف.

سبق أن كشفت لنا شركة Honor أن Honor V30 سيكون أول هاتف ذكي من الشركة يضم المعالج HiSilicon Kirin 990 الجديد، لذا سيكون من المنطقي أن يدعم تقنية 5G. ومع ذلك، ما زلنا نشك في أنه سيتم إطلاق نسخة 4G إلى جانب نسخة 5G من الهاتف Honor V30.

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بالإضافة إلى ذلك، فقد تم اليوم كذلك نشر صورة واقعية للهاتف Honor V30، والذي سيُعرف أيضًا بإسم Huawei Nova 6. هذه الصورة تؤكد لنا من جديد أن الهاتف Honor V30 سيضم ثقبًا عريضًا في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية مزدوجة.