تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات وتصميم Mi CC9 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق غداً مؤتمر شاومي للإعلان عن هاتف Mi CC9 Pro الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، واليوم تأتي تسريبات جديدة بتفاصيل مواصفات وتصميم الهاتف.

قدمت شركة شاومي الكثير من التفاصيل حول مواصفات هاتف Mi CC9 Pro من خلال مجموعة من الإعلانات التشويقية، والتي كشفت من خلالها عن دعم الهاتف بمعالج Snapdragon 730G، وبطارية بقدرة 5260 mAh مع شاحن بقدرة 30W، مع تقنية OIS مزدوجة في الكاميرة، ومستشعر للبصمة في الشاشة.

وينطلق هاتف Mi CC9 Pro كأول هاتف مميز بمستشعر للبصمة في الشاشة بتصميم نحيف جداً، والذي يأتي بتحسينات في حساسية إستشعار البصمة للتسجيل وفتح الهاتف بإستجابة سريعة، حيث تؤكد الشركة على أن تقنية المستشعر سيتيح فتح الهاتف ببصمة الشاشة في الحرارة المنخفضة.

كما يضم هاتف Mi CC9 Pro مكبرات 1CC الصوتية بحجم كبير، والذي يدعم الهاتف بجودة صوتيات مضاعفة مقارنة بالإصدار السابق، كما يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات مع صوتيات Hi-Res.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف CC9 Pro تقنية NFC، مع مستشعر مدمج في الجزء العلوي لدعم التحكم في تطبيق Mi Remote.

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مواصفات هاتف Mi CC9 Pro

شاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش بجودة عرض Full HD بلس.

معالج Snapdragon 730G ثماني الأنوية مع اثنان من الأنوية بسرعة 2.2GHz و6 من الأنوية بسرعة 1.8GHz مع كرت شاشة Adreno 618.

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو12 جيجا بايت رام في LPPDDR4x، مع سعة تخزين 64 أو 128 أو أيضاً 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.1.

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو.

واجهة MIUI التي تركز على نظام Android 9.0 Pie.

مستشعر Samsung HMX بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.69، يدعم التكبير البصري حتى مرتين وتصوير portrait، ومستشعر telephoto بدقة 5 ميجا بيكسل يدعم تكبير hybrid حتى 10 مرات وتكبير رقمي حتى 50 مرة وأيضاً تكبير بصري حتى 5 مرات، مع OIS، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر 2 ميجا بيكسل يدعم تصوير macro عند 1.5سم.

مستشعر 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

مستشعر للبصمة في الشاشة.

مدخل 3.5مم للسماعات مع صوتيات Hi-Res.

قياسات الهاتف 157.8 في 74.2 في 9.67مم، مع وزن 208 جرام

بطارية بقدرة 5260 mAh، مع تقنية الشحن السريع وشاحن بقدرة 30W.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف CC9 Pro بألوان الأخضر، و Snow Aurora، لذا نترقب الإعلان الرسمي غداً لنتعرف على مستوى تسعير الهاتف وموعد توفره في الأسواق.

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