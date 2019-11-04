«واتساب» يطلق ميزة جديدة لمستخدميه.. تعرف عليها

أطلق برنامج المحادثة الشهير "واتساب" ميزة جديدة ضمن سلسلة التعديلات المختلفة والمستمرة التي يطلقها بين الحين والآخر لضمان خدمة مميزة لمستخدميه.

وتمكن الميزة الجديدة المستخدمين من مشاهدة مقاطع الفيديو من Facebook و YouTube و Instagram دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

وذكرت وسائل إعلامية أنه إذا كان الفيديو من أي تطبيق آخر خلاف هذه التطبيقات الثلاثة فيتم توجيه المستخدم إلى التطبيقات المعنية أو متصفح ويب.

Advertisements

وأضافت الوسائل الإعلامية أن تطبيق "نتفليكس" يدخل ضمن التطبيقات التي يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو المعروضة عليها على نافذة "واتساب" دون الخروج منه.

من جانبه، أشار موقع "wabet" الخاص بـ "الواتساب" إلى أن ميزة مشاهدة مقاطع فيديو "نتفليكس" يجرى اختبارها تجريبياً على أحدث نسخة من نظام تشغيل "ios".

وأكد الموقع أنه لا يتم استكشاف نفس القدرة على خدمات بث الفيديو الأخرى مثل Amazon Prime Video.