كل ما تريد معرفته عن القمر الصناعي «طيبة 1» الذي سيوفر خدمات الاتصالات والانترنت لمصر ودول حوض النيل

تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعي لأغراض الاتصالات "طيبة 1"، والذي سيوفر خدمات الاتصالات لمصر ودول حوض النيل. وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030 " للنهوض بالوطن فى شتى المجالات. وفيما يلي نرصد أهم المعلومات المتعلقة بالقمر الصناعي المصري "طيبة 1" والمقرر إطلاقه في نوفمبر الجاري: - تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعي الأول لأغراض الاتصالات "طيبة -1" - تم تصنيعه خلال تحالف شركتي "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين - سيتم إطلاقه من قبل شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية - 22 نوفمبر الجاري هو موعد إطلاقه من منطقة جويانا الفرنسية بشمالي أمريكا الجنوبية Advertisements * مميزاته: - توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل - توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريضة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة - توفير خدمات الانترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية - يساهم في النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الأخرى - دعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب "طيبة 1" هو القمر الصناعي الأول من سلسلة "طيبة سات" التي تعتزم مصر إطلاقها خلال الفترة القادمة

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