كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “PGYTECH OneMo”…حقيبة ظهر مبتكرة للكاميرا

متابعة-سنيار: قد يكون المصورون مهتمين بحقيبة ظهر كاميرا جديدة تم إطلاقها عبر كيك ستارتر هذا الشهر في شكل “PGYTECH OneMo”.

الحقيبة مصنوعة من ألياف البوليستر، وهي مقاومة للخدش، وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من الحماية، فإن الغطاء الخلفي يحتوي على غطاء مقاوم للماء مدمج لظروف الطقس القاسية.

تأتي كل حقيبة ظهر OneMo بضمان مدى الحياة، ويقول منشؤوها: “إذا أصبح أي جزء من الحقيبة معيب أو لا يعمل، فسنقوم بإصلاحه أو استبداله بكيس جديد”.

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تم تصميم فواصل مختلفة يمكن طيها لتوفير تخصيص لا حدود له لحقيبتك، مع حزام كتف منفصل، وهناك ثلاثة جيوب مخصصة لبطاريات الكاميرا الخاصة بك مع مؤشر مستوى الشحن، وجيب جانبي RFID واحد مع سحاب لبطاقاتك وجواز سفرك وعناصر قيمة أخرى، كما يوجد على حزام الكتف حقيبة خارجية للبطاريات وبطاقات الذاكرة، بالإضافة إلى شريطين مرنين مدمجين لأغطية العدسات. ”

تتوفر حقيبة الكاميرا الجديدة للدعم على موقع kickstarter، وتبدأ التعهدات من 109 دولارا أو ما يقرب من 85 جنيها إسترلينيا.