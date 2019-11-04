كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| شركة DJI تطلق جهاز “Mavic Mini” الخفيف بدون طيار

متابعة-سنيار: أعلنت شركة صناعة الطائرات بدون طيار DJI عن إطلاق جهاز “DJI Mavic Mini”، وهي طائرة بدون طيار خفيفة، تقول الشركة إنها يمكن أن تُستخدم ككاميرا بدون طيار يوميا.

وفقا لـ DJI، يبلغ وزن “DJI Mavic Mini” المحمول 249 جراما فقط ، وهو الأول الذي يزن أقل من 250 جراما.

كما يأتي أيضا بكاميرا عالية الدقة قادرة على التقاط لقطات جذابة، بما في ذلك فيديو 2.7K بمعدل 30 إطارا في الثانية، و 1080 بكسل بمعدل 60 إطارا في الثانية، أو 12 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، يبلغ متوسط ​​مدة الرحلة 30 دقيقة من “Mavic Mini”، وهي واحدة من أطول المسافات بالنسبة لطائرة بدون طيار بهذا الحجم، وفقا لبيان.

يأتي “Mavic Mini” أيضا مع تقنية تحديد المواقع الجغرافية من DJI لمساعدة طياري الطائرات بدون طيار على تجنب المناطق المحظورة؛ التعرف عن بعد AeroScope لتجنب المناطق الحساسة؛ حدود الارتفاع المضمنة؛ وميزات العودة التلقائية.

يأتي “Mavic Mini”i بثلاثة أوضاع طيران: وضع الموضع (P) للتشغيل الأساسي؛ وضع الرياضة (S) للطيارين الأكثر خبرة؛ و CineSmooth (C) لفترة أطول للفرملة للحصول على لقطات أكثر سلاسة وتسلسلات سينمائية أكثر.

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يمكن للطيارين بدون طيار أيضا الاختيار من بين العديد من مناورات الطيران المبرمجة مسبقا والمعروفة باسم QuickShots على “Mavic Mini”.

ستتوفر “Mavic Mini” في الإمارات في النصف الثاني من شهر نوفمبر لدى تجار التجزئة والشركاء المعتمدين، وسوف يأتي “Mavic Mini” في خيارين للشراء.

الإصدار القياسي الذي يتضمن “Mavic Mini”، وحدة تحكم عن بعد، بطارية واحدة، مراوح إضافية وجميع الأدوات والأسلاك اللازمة مقابل 1،369 درهم إماراتي.

هناك أيضا خيار لـ “Mavic Mini Fly More Combo” الذي يتضمن الإصدار القياسي مع إضافة 360 درجة Propeller Cage، محور الشحن في اتجاهين، ثلاث بطاريات، ثلاث مجموعات من المراوح الإضافية وحقيبة الحمل بسعر 1759 درهم.