مواصفات و مميزات Samsung Galaxy M30s مع سعره الرسمي و العيوب

عندما اعلنت سامسونج عن Samsung Galaxy M30s لم اتوقع ان تقوم سامسونج بتسعيره بشكل مناسب. نظراً لأن خليط مواصفاته قوي جداً و لم نعتد على تسعير بسيط كتسعير هذا الهاتف من سامسونج. لذلك فإن M30s من اهم هواتف عام 2019 للفئة المتوسطة. و هو منافس قوي لهاتفي Redmi Note 8 Pro و Realme 5 pro. في هذا الموضوع سنناقش M30s من كل النواح. مواصفات و مميزات و عيوب و السعر. لذلك اكمل قراءة الموضوع ان كنت تفكر في شراء هاتف جديد في هذه الفئة

مواصفات Samsung Galaxy M30s

الشاشة بحجم 6.4 بوصة من نوع Super Amoled و بدقة 1080×2340 المعالج معالج Samsung Exynos 9611 بدقة تصنيع 10 نانو متر ثماني النواة (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB او 6GB الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 128GB قابلة للزيادة الكاميرا الخلفية العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/2.0 العدسة الثانية من نوع Ultra Wide بدقة 8MP و فتحة f/2.2 العدسة الثالثة حساس عمق Depth Sensor بدقة 5MP و فتحة f/2.2 الكاميرا الأمامية بدقة 16MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 6000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt

مميزات Samsung Galaxy M30s

الشاشة

اول ميزة لهذا الهاتف في هذه الفئة السعرية هي الشاشة الخاصة به. حيث انه بشاشة Super AMOLED بينما منافسيه الأقرب هما Redmi note 8 Pro و Realme 5 Pro بشاشة من نوع IPS LCD. تتميز شاشات الـSuper AMOLED بوضوح الوانها و سطوعها الممتاز. لذلك فإن شاشة M30s هي افضل شاشة في فئته. خاصة انها لازالت بجودة FHD+ ايضاً. و لم تقم سامسونج بتقليل جودتها من اقل تخفيض السعر. لذلك افضل شاشة في هذه الفئة من نصيب M30s

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البطارية

بالتأكيد عند قرائتك لمواضيعنا على الموقع تجدنا نقول جملة “بطارية يوم كامل”. معنى هذه الجملة او هذا المصطلح معناه بأن البطارية كبيرة لدرجة انها تكفي ليوم كامل من الإستخدام ما بين استخدام الشاشة او الـStand By او اي استعمال آخر. في الواقع فإن اي بطارية بحجم 4000mah او اعلى تكفي بشكل كبير ليوم كامل. و لكن M30s قرر نقل هذا المصطلح الى عالم آخر. ببطارية بسعة 6000mah. بطارية كبيرة للغاية يمكن تكفي ليوم و اكثر من يوم من الإستعمال. بالطبع لا يمكن الحكم على عمر البطارية الا مع التجربة. لكن بطارية بسعة 6000mah تكفي بشكل زائد عن يوم واحد. بل ستكفي لأكثر منه

الأداء مقابل السعر

في سعر الهاتف انت لا تطمح الى الأداء القوي و القاتل جداً. بالطبع لكن هواتف Xiaomi و realme في هذه الفئة بدأت في تغيير الفئة. لذلك فإن M30s يصدر بمعالج قوي و هو Samsung Exynos 9611 الذي يقدم 4 انوية للأداء العال بسرعة 2.3GHz اي انها ستساعدك على لعب اقوى الألعاب على هاتفك بدون مشاكل. لذلك فإنه مقابل سعر الهاتف ستحصل على اداء مميز جداً. و سيكون كافياً لأي غرض تحتاج فيه الهاتف

مميزات اخرى

لازال الهاتف يحتفظ بمدخل 3.5mm

دعم الشحن السريع بقدرة 15Watt رغم انها تعتبر قليلة بعض الشئ

الهاتف بـ3 كاميرات خلفية

يدعم ذاكرة خارجية حتى 1TB

عيوب Samsung Galaxy M30s

الشحن السريع بقدرة 15Watt فقط

نعم لقد ذكرت الشحن السريع من المميزات. لكن انا اعتبر ان قدرة الشحن السريع المنخفضة ميزة و عيب في نفس الوقت. ميزة لأنها ضمن “الشحن السريع” لضمان شحن هاتفك بشكل اسرع من الطبيعي. فمن مميزات الشحن السريع انه يمكنك توصيل الهاتف لمدة بسيطة من اجل ساعات استخدام اكبر. و لكنها عيب مع بطارية بحجم 6000mah. حيث انها ستستغرق الكثير من الوقت من اجل شحن الهاتف حتى 100%. و الشحن السريع بقدرة 15Watt صار موضة قديمة الآن. حتى ان الـ18Watt يعتبر الآن موضة قديمة و سرعة شحن بطيئة عند الكثير من الناس.

سعر Samsung Galaxy M30s

هو بسعر 3666 جنيه و سيكون متاحاً على جوميا خلال الاسبوع. بهذا السعر فلا منافس له غير هاتفي Redmi Note 8 Pro و Realme 5 Pro. و كما وضحت سابقاً فإنه يتفوق عليهما في عدة نقاط. الشاشة و البطارية و الاداء العال. يمكن ان الكاميرات تنصف الهاتفين بشكل كبير. و انهما يتفوقان على M30s في الكاميرات بشكل واضح. و لكن هذا لا يعني بأن M30s بكاميرا سيئة. بل ان كاميراته اكثر من كافية في هذه الفئة السعرية. لذلك ان كانت الكاميرات خارج اولويتك فإن M30s افضل ما يمكنك شرائه لهذه الفئة