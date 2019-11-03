تكنولوجيا: معالج SNAPDRAGON WEAR 3100 يدعم ساعة شاومي بمميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية بمعالج Snapdragon Wear 3100 من كوالكوم في 5 من نوفمبر، وقد كشفت شاومي عن بعض تفاصيل إصدارها المرتقب من الساعات الذكية.

أكدت شاومي أن ساعتها القادمة ستكون الإصدار الأول الذي يتميز بمعالج كوالكوم المميز للساعات الذكية Wear 3100، والذي يدعم الساعة بمجموعة من المميزات.

ومن المقرر وفقاً لشاومي أن تنطق ساعتها الذكية بتجربة سلسة بدعم من معالج Snapdragon Wear 3100 ثماني الأنوية، والتي ترتكز على أنوية Cortex A7 بسرعة 1.2GHz، مع إستجابة أسرع في الساعة الذكية، ودعم آداء أفضل في مهام الساعة الذكية.

ومن المقرر أن تدعم منصة وحدة معالج Snapdragon Wear 3100 الجيل القادم المستشعرات في ساعة شاومي الذكية، كما تدعم المستخدم في عرض اثنان من الشاشات المختلفة في وجه الساعة الذكية، وقد أكدت شاومي على أن الساعة الذكية تتميز بدعم جيد لتطبيقات الشركات الأخرى.

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أيضاً من بين المميزات الرئيسية المقدمة من معالج Snapdragon Wear 3100 في ساعة شاومي في معالج QCC1110 المساعد من كوالكوم، والذي يأتي مع DSPs لدفع أعلى آداء في الساعة الذكية، مع توفير إستهلاك الطاقة، كما يدعم معالج QCC1110 i المساعد على دعم تشغيل الساعة الذكية في وضع الطاقة المنخفض.

كما يدعم المعالج ساعة شاومي الذكية بمحرك التعلم الآلي بالذكاء الإصطناعي، الذي يقدم معالجة سريعة للمهام، فعلى سبيل المثال مع إتخفاض الطاقة في الساعة الذكية يعمل المعالج مع محرك الذكاء الإصطناعي على إيقاف التطبيقات التي تستهلك الطاقة بشكل تلقائي.

ومن المقرر أن يدعم معالج Snapdragon Wear 3100 ساعة شاومي الذكية بتتبع ثلاثة أنماط مختلفة، منهم نمط الساعة التقليدية، ونمط التدريبات الرياضية الإحترافية، إلى جانب نمط محسن، على أن يتم تحديد وقت إستهلاك الطاقة في كل نمط بما يتوافق مع إحتياجات المستخدم.

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