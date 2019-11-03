Apple تُحقق أفضل ربع مالي (يوليو – سبتمبر) في تاريخها

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Apple الأمريكية عن تقريرها المالي للربع الماضي بين يوليو و سبتمبر 2019، و هو الربع المالي الأخير لشركة آبل التي يبدأ عامها المالي في الخريف من شهر أكتوبر. و حققت الشركة نتائج ضخمة للغاية، حيث وصلت عائداتها إلى 64 مليار دولار في زيادة بنسبة 2% مقارنة بما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي.
و شكّلت مبيعات الشركة في الأسواق الخارجية 60% من إجمالي عائدات الشركة الكلية، و كان الرئيس التنفيذي للشركة Tim Cook متفائلاً جداً و هو يتحدث عن الضجة التي تحققها المنتجات الحالية للشركة، و يؤكد أنها تُقدم أفضل تشكيلة من المُنتجات و الخدمات في تاريخها. و قامت الشركة بتوزيع 21 مليار دولار على مستثمريها، من ضمنها عملية إعادة شراء لأسهم الشركة بقيمة 18 مليار دولار.
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