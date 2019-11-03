Samsung Electronics تُحقق عائدات مالية ضخمة للربع المالي الفائت رغم التراجع مقارنة بالعام الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت عملاقة التكنولوجيا الكورية Samsung Electronics عائدات مالية ضخمة للربع المالي الفائت من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر 2019، و وصلت عائدات الشركة إلى نحو 53.7 مليار دولار، إلا أن هذه العائدات أقل بواقع 5.28% مما حقّقته الشركة في نفس الفترة الزمنية من العام المالي الفائت.

و وصلت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 6.67 مليار دولار، في تراجعٍ كبير عن العام الماضي و بواقع 56.16%. و قالت الشركة أنها حظيت بمبيعات قوية للهواتف الذكية إلا أن ذلك قابله ضعف في تجارة رقاقات الذاكرة مما كان أحد الأسباب الأساسية لانخفاض الأرباح خاصة مع التراجع الكبير في أسعارها عالمياً.