فاطمة أيت طالب - دبي - حققت عملاقة التكنولوجيا الكورية Samsung Electronics عائدات مالية ضخمة للربع المالي الفائت من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر 2019، و وصلت عائدات الشركة إلى نحو 53.7 مليار دولار، إلا أن هذه العائدات أقل بواقع 5.28% مما حقّقته الشركة في نفس الفترة الزمنية من العام المالي الفائت.
و وصلت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 6.67 مليار دولار، في تراجعٍ كبير عن العام الماضي و بواقع 56.16%. و قالت الشركة أنها حظيت بمبيعات قوية للهواتف الذكية إلا أن ذلك قابله ضعف في تجارة رقاقات الذاكرة مما كان أحد الأسباب الأساسية لانخفاض الأرباح خاصة مع التراجع الكبير في أسعارها عالمياً.
كانت هذه تفاصيل خبر Samsung Electronics تُحقق عائدات مالية ضخمة للربع المالي الفائت رغم التراجع مقارنة بالعام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.