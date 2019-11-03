Intel تنفي الشائعات: مُعالجات بدقة تصنيع 10 نانومتر قادمة في 2010

فاطمة أيت طالب - دبي - تضاربت الأنباء في الآونة الأخيرة حول عملاقة التكنولوجيا الأمريكية Intel، و ذكرت بعضُها أن Intel ستقوم بإلغاء خطتها لإنتاج المُعالجات بحجم 10 نانومتر كلياً، و أنها ستقوم بإطالة عمر المعالجات المبنية على 14 نانومتر حتى تنتقل إلى دقة تصنيع 7 نانومتر مباشرة في 2020.

حسناً، Denis Gaudreault مُدير الشركة في كندا رفض هذه التقارير، و أكّد أن الشركة تعمل بالفعل على معالجات بحجم 10 نانومتر، و أنّ هذه المعالجات ستصدر في الأسواق في العام القادم 2020 بالفعل. و يُذكر أن AMD منافس Intel الرئيسي قد انتقلت بالفعل إلى دقة تصنيع 7 نانومتر من شركة TSMC التايوانية، إلا أن دقة تصنيع شركة Intel تتفوق في الجودة عادة من ناحية الأداء، و لذلك لا تصح المقارنة المباشرة بين 7 نانومتر من انتل و تلك المتواجدة حالياً من TSMC، و على سبيل المثال، فإن معالجات Intel الحالية لا زالت تنافس نظيرتها من AMD رغم أنها مطورة بحجم 14 نانومتر القديم الذي بات قديماً نسبياً.

على أية حال، نبقى في انتظار المزيد من التفاصيل حول خطط Intel القادمة لمعالجاتها.