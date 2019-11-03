فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت سفينة AMD تُصحّح المسار بفضل معمارية ZEN الناجحة و التي بُنيت عليها معالجات الشركة الحالية Ryzen، و التي تُحقق مبيعاتٍ رائعة بفضل الأداء الممتاز و القيمة الاقتصادية المعقولة لها. الربع الماضي شهد توفر معالجات Ryzen الجيل الثالث في الأسواق بمعمارية مبنية على رقاقات 7 نانومتر من شركة TSMC التايوانية، و النتائج المالية أتت إيجابية للغاية.
AMD حققت أفضل ربع مالي لها منذ العام 2005، حيث وصلت عائدات الشركة إلى 1.8 مليار دولار، أعلى بنسبة 9% من نفس الفترة من العام الماضي. و وصلت الأرباح التشغيلية إلى 186 مليون دولار، كما وصل صافي الدخل إلى 120 مليون دولار. تتوقع AMD أن تُحقق عائدات بقيمة 2.1 مليار دولار في الربع القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر AMD تُعلن عن تقريرها المالي للربع الماضي و تُحقق أفضل النتائج منذ العام 2005 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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