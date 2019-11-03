AMD تُعلن عن تقريرها المالي للربع الماضي و تُحقق أفضل النتائج منذ العام 2005

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت سفينة AMD تُصحّح المسار بفضل معمارية ZEN الناجحة و التي بُنيت عليها معالجات الشركة الحالية Ryzen، و التي تُحقق مبيعاتٍ رائعة بفضل الأداء الممتاز و القيمة الاقتصادية المعقولة لها. الربع الماضي شهد توفر معالجات Ryzen الجيل الثالث في الأسواق بمعمارية مبنية على رقاقات 7 نانومتر من شركة TSMC التايوانية، و النتائج المالية أتت إيجابية للغاية.

AMD حققت أفضل ربع مالي لها منذ العام 2005، حيث وصلت عائدات الشركة إلى 1.8 مليار دولار، أعلى بنسبة 9% من نفس الفترة من العام الماضي. و وصلت الأرباح التشغيلية إلى 186 مليون دولار، كما وصل صافي الدخل إلى 120 مليون دولار. تتوقع AMD أن تُحقق عائدات بقيمة 2.1 مليار دولار في الربع القادم.