Nintendo تُحقق الأرباح للربع الثاني من العام المالي

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال الأيام الماضية أعلنت شركة ننتندو اليابانية عن تقريرها المالي للربع الثاني من شهر يوليو إلى سبتمبر، و وصلت عائدات الشركة من المبيعات إلى 2.51 مليار دولار، و حققت ربحية تشغيلية وصلت إلى 617.4 مليون دولار، كما وصل صافي الأرباح إلى 419.78 مليون دولار.
و كما ذكرنا سابقاً، فقد نجحت الشركة في بيع 4.8 مليون جهاز Switch خلال الربع المالي الماضي، ليصل إجمالي مبيعات الجهاز إلى 41.6 مليون وحدة خلال عامين و نصف من الإطلاق، و لتنجح الشركة في انتشال نفسها من براثن فشل جهازها المنزلي السابق WiiU، و الذي باع 13.5 مليون وحدة خلال نحو 5 سنوات.
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