Sony تعلن عن أرباح قياسية للربع الثاني من العام المالي الحالي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سوني اليابانية عن نتائجها المالي للربع الثاني (من يوليو إلى سبتمبر)، و رغم أن العائدات تراجعت بنسبة 2.8%، إلا أن الأرباح هي الأعلى على الإطلاق للشركة في مثل هذا الوقت من العام، لتواصل بذلك الشركة انتعاشتها المستمرة في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت مُهدّدة بالإفلاس.

و نجحت سوني في تحقيق 19.7 مليار دولار من العائدات، و وصلت الأرباح التشغيلية إلى 2.60 مليار دولار، كما وصل صافي الأرباح إلى 1.75 مليار دولار، و هو أعلى من العام الماضي بنسبة 8.6%. و قد كان قسم مستشعرات التصوير Imaging & Sensing Solutions هو الأعلى ربحية للشركة بواقع 711.4 مليون دولار، و أتى خلفه قسم الألعاب و الشبكة الذي يضم البلايستيشن، و الذي حقق أرباحاً وصلت إلى 605.2 مليون دولار.