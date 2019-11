كيفية تأمين حساب فيسبوك بأكثر من طريقة 2020

الفكرة في حساب فيسبوك ليست فقط فكرة انك تتصفح احد مواقع التواصل الإجتماعي. بل ان فيسبوك يمتلك كل البيانات المهمة و غير المهمة عنك. سأقول لك معلومة مهمة. ستجد ضمن ارشيف بياناتك على فيسبوك كل شئ عنك. الأرقامك المسجلة على هاتفك و صور قد تمت مزامنتها و الكثير. كما ناقشنا في مواضيع سابقة كيفية تأمين حسابات تويتر و جوجل. فهذا الموضوع لتستطيع تأمين حسابك الخاص على موقع فيسبوك.

استعمل كلمة سر قوية

اول نصيحة يجب اتباعها ليست لموقع facebook فحسب بل لأي حسابات تملكها على اي موقع. فبما انك تقرأ هذا المقال قم بتطبيق هذا المقال على كل حساباتك. كلمة المرور القوية ليست فقط “كلمة”. بل انا اقصد ان تكون عبارة عن خليط بين الحروف و الأرقام و الرموز. الحروف الكبيرة و الصغيرة. لا تجعلها رقم هاتفك المحمول. لا تجعلها اي اسم طبيعي. فقط اي خليط صعب يمكنك تذكره و صعب التنبؤ به

تفعيل تأكيد تسجيل الدخول على حساب فيسبوك

هذه الطريقة ستساعدك على حماية الحساب بشكل كبير. حيث انه بتفعيلك لمثل هذه الخاصية لن يتمكن احد من الدخول الى حسابك الا عن طريق الحصول على كود خاص بحسابك يتم ارساله الى هاتفك المحمول او عن طريق الموقع او التطبيق الذي قمت بتسجيل الدخول عليه مسبقاً. و لذلك فإن هذا الخيار يضمن لك الحفاظ على حماية حسابك الخاص بك. و انه لن يستطيع احد الدخول لحسابك الا عن طريق هذا الرمز

الخطوات

1- افتح تطبيق facebook

2- اختر Settings & Privacy

3- اختر Settings

4- اختر Security & Login

5- اختر Use two-factor Authentication

6- قم بتفعيل هذه الخاصية

Advertisements

راقب الاجهزة التي دخلت الى حساب فيسبوك الخاص بك

يتيح facebook لك ميزة مهمة جداً. و هي تتبع الاجهزة التي قامت بالدخول الى حسابك. و بذلك يمكن ان تعرف اي الاجهزة حسابك مسجل عليها. فان كان هناك اي جهاز لديه صلاحية على حسابك و لكنه جهاز غريب عنك يمكنك الغاء صلاحية وصول هذا الجهاز. هذه الميزة ستساعدك بشكل كبير ان كنت تظن ان حسابك مخترق قبل ان تقوم بزيادة امان حسابك.

الخطوات

1- افتح تطبيق facebook

2- اختر Settings & Privacy

3- اختر Settings

4- اختر Security & Login

5- بجانب Where you’re logged in اضغط على See all

6- في القائمة امامك كل الأجهزة التي قمت بالدخول عليها و اماكن تسجيل الدخول

7- يمكنك الضغط على Log Out of all sessions للخروج من كل الأجهزة مرة واحدة