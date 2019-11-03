تكنولوجيا: شاومي تحدد 6 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Mi Note 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي مؤتمرها القادم في 6 من نوفمبر في إسبانيا للإعلان الرسمي عن هاتف Mi Note 10، والذي يعد من الإصدارات الأولى المميزة بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

تكشف العملاق الصيني النقاب عن الإصدارات الجديدة من منتجات الشركة بدءاً من يوم 5 من نوفمبر، حيث تقدم كلاً من هاتف CC9 Pro، وساعة Xiaomi Watch، إلى جانب جهاز تلفاز Xiaomi TV 5، واليوم أكد إعلان تشويقي جديد من GadgetsFlix على خطط شاومي للكشف عن هاتف Mi Note 10 في 6 من نوفمبر.

ومن المقرر أن تقدم شاومي اثنان من سلسلة هواتف Mi Note 10، على أن ينطلق الإصدار الرئيسي بعنوان Mi Note 10 بينما يعرف الإصدار الثاني بعنوان Note 10 Pro.

ولقد أعتمدت الهواتف بالفعل في الفترة الماضية عبر NBTC و EEC، وذلك في إطار خطط شاومي لإطلاق الهاتفين في أسواق آسيا وأوروبا.

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أيضاً يتوافق هاتف Mi Note 10 مع CC9 Pro في ميزة المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما ظهر هاتف Mi Note 10 في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم “M1910F4G” ، بينما يأتي هاتف Note 10 Pro بنموذج رقم “M1910F4S”.

كما أكدت تسريبات Geekbench على أن هاتف Mi Note 10 هو النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف CC9 Pro، حيث يضم معالج Snapdragon 855 بلس، مع شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 40W.

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