«النصر للسيارات» تعود لمجدها.. وتعلن مصر تقترب من تصنيع سيارة كهربائية.. ووزير التعليم العالي: 60% من مكونات السيارات المشاركة بالرالي مصرية الصنع

أعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن وزارته تقترب من الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى، الخاصة بتصنيع سيارة كهربائية محليا.

لإنتاج وتصنيع السيارة الكهربائية في مصر

وقال توفيق في تصريحات، الأحد، إنه أجرى عدة مشاورات لبحث التعاون لإنتاج وتصنيع السيارة الكهربائية في مصر. حسبما نشرت جريدة "الأخبار".

وأضاف أنه بحث الأمر مع إحدى الشركات الصينية لإنتاج السيارة داخل مصانع مصرية.

الشركات الصينية

وتابع: "إحدى الشركات الصينية هي من ستتولى إعداد دراسة الجدوى للمشروع، على أن يتم البدء في خطوات الإنتاج بمصانع شركتي النصر والهندسية للسيارات في حلوان عقب الانتهاء من دراسة الجدوي للمشروع".

وأوضح الوزير: "نستهدف إعادة إحياء صناعة السيارات في مصر من خلال شركة النصر لصناعة السيارات، التي تعد أول الشركات المنتجة للسيارات بالبلاد".

ولم يكشف الوزير أي تفاصيل عن مواصفات السيارة، أو الموعد المتوقع لبدء إنتاجها في مصر.

شركة النصر

وتعد "النصر"، التي افتتحت في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، أول شركة لإنتاج السيارات في مصر والشرق الأوسط، وارتبط اسمها لعقود بتصنيع مركبات "فيات" بالشراكة مع العملاق الإيطالي.

مسابقة “رالي السيارات الكهربائية الصنع

وعلى جانب آخر، افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نهائي الموسم الثاني لمسابقة “رالي السيارات الكهربائية الصنع” برعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ولفيف من الشخصيات العامة.

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اهمية ربط التعليم بالبحث العلمي

وخلال كلمته، أكد عبد الغفار على أهمية ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وتشجيع الوزارة لذلك من خلال تقديم كل الدعم اللازم من أجل استغلال طاقات الطلاب في الابتكار والبحث العلمي.

وأشار عبد الغفار إلى التطور الذي تشهده مسابقة هذا العام بوصول 15 جامعة للتصفيات النهائية، مشيداً بمجهودات الشباب المشارك، والذي قام بتصنيع السيارات المشاركة في السباق بعد فترات من التدريب استمرت لأكثر من 146 ساعة على يد خبراء في مجال تصنيع وتصميم السيارات الكهربائية.

60% من مكونات السيارة مصرية

وأوضح الوزير أن 60 % من مكونات السيارات المصنعة والمشاركة بالسباق مصرية الصنع، مما يؤكد وجود إمكانيات قادرة على الابتكار، وبالتالى يتم بناء القدرات لديهم في مجال صناعة السيارات والذي يأتي تماشياً مع توجهات القيادة السياسية والتي تشجع تلك الصناعات.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير التهنئة لجامعة عين شمس وأكاديمية البحث العلمي على نجاح المسابقة، موضحاً تقديم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعم بقيمة 11 مليون جنيه سنوياً إضافة لمليون جنيه مساهمة من جامعة عين شمس، وكذلك ما يقدمه الرعاة.

مليون جنيه

وأضاف عبد الغفار أن الجوائز تقترب من أكثر من مليون جنيه، معبراً عن فخره بالطلاب المصريين الذين يعملون لصالح الوطن.

ومن جانبه أكد محمود صقر أن سباق الرالي يختص بالسيارات الكهربائية محلية الصنع، والقائم عليها هم طلاب الجامعات المصرية، والهدف منها بناء برنامج قوي لصناعة السيارات في مصر، وتجميع القدرات المصرية الشابة من المهندسين وطلاب السنوات النهائية، ويأتي ذلك تماشيا مع خطط الدولة للتنمية وتشجيع الصناعة المحلية.

وفي نهاية الفعاليات، قام عبد الغفار بتوزيع الجوائز المالية والكؤوس على الجامعات الفائزة.

جدير بالذكر أن رالي القاهرة للسيارات يعد أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة، وتنفذ بمبادرة وتمويل أكاديمية البحث العلمي، وتستهدف المسابقة نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتجميع القدرات الوطنية في الداخل والخارج، وتتبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامجًا يشمل تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلي للصناعات المغذية في صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، ومواكبة الخطة التنفيذية لرؤية مصر للتنمية والإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا لتعميق التصنيع المحلى.

رالي السيارات

ويعمل رالي السيارات على تعظيم الاستفادة من خريجي كليات الهندسة من خلال إكسابهم مهارات عملية وخبرة في مجالات التصميم والتصنيع والصيانة والتشغيل للسيارات الكهربائية، وبالتالي إعداد كوارد بشرية لازمة لتشغيل صناعة السيارات الكهربائية في مصر ومواكبة التقدم التكنولوجي.