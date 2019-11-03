خدمة Playstation Now باتت تحظى بأكثر من مليون مُشترك

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل Google و Microsoft، كانت سوني من أوائل الشركات السبّاقة لتبنّي خدمة بث سحابي لألعاب الفيديو مُتمثلة في Playstation Now، و ذلك بعد أن قامت الشركة بشراء منصة Gaikai السحابية لألعاب الفيديو مقابل 380 مليون دولار في العام 2012.
مؤخراً كانت الخدمة تنعم بـ700 ألف مُشترك، و هو رقم قد يكون منخفضاً نسبياً، إلا أن الشركة لم تُركز كثيراً على التسويق للخدمة على مدار السنوات، إلا أنها عززت جهودها تجاهها مؤخراً و أضافت لها عدداً من الألعاب الشهيرة، و من خلال التقرير المالي للشركة أكّدت على تجاوب المستهلكين تجاه الخدمة التي كسرت حاجز المليون مُشترك الآن.
و يُذكر بأن منصة Google Stadia السحابية، و هي منصة مُنافسة، ستنطلق في شهر نوفمبر الحالي.
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