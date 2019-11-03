Sony ستقوم بإيقاف خدمة PlayStation Vue في شهر يناير القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن أشارت التقارير سابقاً إلى أن شركة سوني تسعى لبيع خدمة PlayStation Vue، ها هي الشركة تُعلن أنها ستوقف خدمتها المخصصة لبث الأفلام و المسلسلات في 30 يناير القادم.
و قد أشار John Kodera من سوني إلى أن نموّ الخدمة كان أبطأ من مستوى التوقعات في ظلّ التنافسية الشديدة في هذا السوق، و أن سوني للتسلية التفاعلية (Sony Interactive Entertainment) تُفضل التركيز على مجالها الأساسي و هو ألعاب الفيديو.
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