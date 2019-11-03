Playstation 4 ثاني أعلى جهاز منزلي مبيعاً في التاريخ و تخفيض توقعات بيع الجهاز في العام المالي إلى 13.5 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - نشرت شركة سوني للتسلية التفاعلية تقريرها المالي في الأيام الماضية، و من خلال التقرير كشفت الشركة عن أحدث أرقام المبيعات الخاصة بجهازها المنزلي Playstation 4، الجهاز تمكن من شحن 2.8 مليون وحدة في الربع الماضي و هو الربع الثاني من العام المالي الحالي، في انخفاض عن نفس الفترة من العام الماضي و التي شحن فيها الجهاز 3.9 مليون وحدة.

مع هذا الرقم يصل مجموع مبيعات الجهاز إلى 102.8 مليون وحدة ليتجاوز كل من البلايستيشن الأول و الوي و هو الآن ثاني أعلى منزلي مبيعاً في التاريخ بعد Playstation 2 الذي فاقت مبيعاته 150 مليون وحدة. بالتأكيد فإن المعركة للوصول إلى البلايستيشن2 أو تجاوزه ستكون طويلة جداً و لنرى إن كان سيتمكن هذا الجهاز المتوحش في السوق من تحقيقها.

و عندما طرحت سوني توقعاتها للعام المالي الحالي كانت الشركة تتوقع بيع 16 مليون جهاز خلال العام المالي، ثم خفضت هذه التوقعات إلى 15 مليون وحدة في يوليو الماضي، و ها هي الآن تُخفض توقعاتها من جديد إلى 13.5 مليون وحدة مباعة حتى نهاية العام المالي في شهر مارس من العام القادم 2020.

و يُذكر أن سوني للتسلية التفاعلية تمكنت من بيع 6 مليون وحدة حتى الآن في النصف الأول من العام المالي.