Apex Legends في الطريق إلى الأجهزة الذكية في العام المالي القادم لشركة EA

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن صدرت لعبة Apex Legends من شركة Electronic Arts الأمريكية على الأجهزة المنزلية، و هي لعبة جماعية من صنف Battle Royale مثل Fortnite و PUBG، ها نحن نحصل على تأكيد من تقرير EA المالي بأن اللعبة ستصدر للهواتف الذكية في العام المالي القادم 2021. هذا يعني أن اللعبة معدة للإصدار منذ شهر آبريل 2020 و حتى شهر مارس 2021.
و يُذكر أن عدد لاعبي Apex Legends قد تجاوز 70 مليون لاعب بالفعل. إلا أن هذه الأرقام لا تُقارن مع ما حققته العناوين المنافسة، و ربما يكون للإصدار على الأجهزة الذكية فضلٌ في ذلك.
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