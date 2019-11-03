Apex Legends في الطريق إلى الأجهزة الذكية في العام المالي القادم لشركة EA

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن صدرت لعبة Apex Legends من شركة Electronic Arts الأمريكية على الأجهزة المنزلية، و هي لعبة جماعية من صنف Battle Royale مثل Fortnite و PUBG، ها نحن نحصل على تأكيد من تقرير EA المالي بأن اللعبة ستصدر للهواتف الذكية في العام المالي القادم 2021. هذا يعني أن اللعبة معدة للإصدار منذ شهر آبريل 2020 و حتى شهر مارس 2021.

و يُذكر أن عدد لاعبي Apex Legends قد تجاوز 70 مليون لاعب بالفعل. إلا أن هذه الأرقام لا تُقارن مع ما حققته العناوين المنافسة، و ربما يكون للإصدار على الأجهزة الذكية فضلٌ في ذلك.