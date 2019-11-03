الاعلام الرقمي: تطبيق للاتصال من غوغل يناسب الانترنت البطيء ولا يحتاج للـVPN

قال مركز الإعلام الرقمي، الأحد، إن تطبيق "Google Duo" للتراسل الفوري الصادر من شركة "غوغل" العالمية، يتمتع ببعض "المميزات" التي تجعله قادراً على أداء وظيفة الاتصال الفيديوي والصوتي بصورة جيدة رغم "تراجع" خدمات الانترنت في العراق، وهو ما يجعله "أداة جيدة" للتواصل بين العراقيين ممن يشكون من ضعف عام في خدمات الاتصال.
واوضح فريق المركز، أنه "وفقا لشركة غوغل فان التطبيق تم تصميمه ليكون سريعا وقادرا على العمل في الشبكات البطيئة عبر إعادة ضبط جودة المكالمة وفقا للتغيرات الحاصلة في سرعة الانترنت، من خلال تقليل الدقة بسلاسة، كما يتمتع التطبيق بميزة تجعله قادرا على التحول بين الشبكات المختلفة اثناء المكالمات وبصورة تلقائية دون ان ينقطع الاتصال".
ورجح فريق المركز، بأن "تطبيق Google Duo قد استفاد من المميزات التفضيلية التي تمنحها شركات الانترنت في العراق لاجهزة غوغل كاش، وهو الامر الذي يجعل التطبيق قادرا على الاستحواذ على حزمة الانترنت المخصصة لهذه الاجهزة وبالتالي ضمان التمتع باولوية استخدام هذه الحزمة مهما كان حجمها قليلا".
واضاف ان "التطبيق يتمتع ببعض الميزات التي قد تكون محببة لبعض المستخدمين، فهو يقوم باظهار فيديو المتصل قبل الاجابة عن الاتصال، وبذلك سيشاهد المستخدم من يتصل به فيديويا حتى لو لم يرد عليه، كما يوجد فيه خدمة لااتصال الجماعي تصل لثمانية اشخاص".
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