تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy S10 Lite قريباً بقدرة بطارية 4370 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول إصدار سامسونج المرتقب من سلسلة هواتف Galaxy S10، والذي ينطلق قريباً بعنوان Galaxy S10 Lite، حيث كشفت أحدث التسريبات عن قدرة 4370 mAh في بطارية الهاتف.

كانت شركة سامسونج قد كشفت النقاب عن سلسلة هواتف Galaxy S10 خلال شهر مارس من بداية هذا العام، ومؤخراً بدأت التسريبات في عرض تفاصيل حول خطط سامسونج لإطلاق إصدار أقل تكلفة من هذه السلسلة ينطلق إلى الأسواق بعنوان Galaxy S10 Lite.

ولقد رصد هاتف Galaxy S10 Lite في قاعدة بيانات Geekbench، حيث تم التأكيد على بعض من مواصفات الهاتف الذي ينطلق لاحقاً برقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10.

Advertisements

وفي تسريبات أخرى من Anatel في البرازيل، كشف عن قدرة البطارية في هاتف Galaxy S10 Lite، حيث يضم الهاتف بطارية 4370 mAh، وهو الحد الأدنى من سعة البطارية لذا من المتوقع أن تصل سعة البطارية إلى 4500 mAh، ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الهاتف الشحن السريع من شاحن بقدرة 45W.

يذكر أن سامسونج لم تؤكد حتى الآن على موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy S10 Lite، لكن من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، كما يدعم جودة عرض FHD بلس، ويضم كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر 12 وأيضاً 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

المصدر

اعلان

