كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Safe Return” نظام طوارئ أوتوماتيكي يسمح لطائرة “Cirrus Vision Jet” بالهبوط بلمسة زر واحدة

متابعة-سنيار: حصلت “Vision Jet” بالفعل على لقب طائرة رجال الأعمال الأكثر شعبية في 2018، لكن شعبيتها قد ترتفع إلى آفاق جديدة مع أحدث ميزاتها.

فقد قدمت Cirrus Aircraft لتوها وظيفة جديدة مستقلة تمكّن الركاب من الهبوط في طائرة Jet مع لمسة زر واحدة.

“Safe Return” هو “نظام طوارئ أوتوماتيكي”، وعند تنشيطه، فإنه يتحكم في الطائرة – بشكل أساسي، حيث يقوم بتحويل “Vision Jet” إلى طائرة تطير ذاتيًا – وتتنقل إلى أقرب مطار مناسب للهبوط.

وقال زيان نيلسن، الرئيس التنفيذي لشركة Cirrus Aircraft: “مهمتنا هي جعل الطيران الشخصي أكثر سهولة من خلال الاستمرار في تحسين راحة الركاب وسلامتهم، وتوفر ميزة “Safe Return” الخطوة التالية نحو الطيران المستقل، مما يوفر مستوى جديدا من الثقة في تجربة الطيران الشاملة من خلال توفير أعلى مستويات الأمان والتحكم للركاب.”

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بمجرد الضغط على الزر، يقوم النظام بتحليل جميع بيانات الطائرات المتاحة – بما في ذلك مستويات الوقود والتضاريس والطقس – لتحديد أفضل مكان للهبوط.

يعمل Autothrottle – الذي تم تزويد “G2 Vision Jet” به في وقت سابق من هذا العام – مع نظام التحكم التلقائي في الطيران لإدارة سرعة الطائرة ومسارها وارتفاعها.

وتقوم ميزة “Safe Return” تلقائيا بتخفيض اللوحات، وتبديل أداة الهبوط وتهبط إلى أن تحط بنفسها، وبمجرد أن تصبح الطائرة بأمان على الأرض، فإنها تتوقف تماما وتسمح للركاب بالنزول.

بمجرد تنشيط نظام “Safe Return”، تبدأ الطائرة في الاتصال بمراقبة الحركة الجوية، وتنقل رسالة طوارئ إلى موقع الهبوط المقصود للطائرة، وهذا يعني أنه يمكن إخطار خدمات الطوارئ على الأرض في المطار المناسب ويمكن أن تكون هناك لمساعدة الركاب والطيار عند الوصول، إذا لزم الأمر.

تتوقع “Cirrus Aircraft” أن تبدأ تسليم “Vision Jets” المجهزة بنظام “Safe Return” في أوائل عام 2020.