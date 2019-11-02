سامسونج وموتورولا وهاتفاهما القابلان للطي.. نراكم في نوفمبر!

تحاول شركة تشاينا موبايل جذب الانتباه إلى نفسها من خلال التشويق لهاتف جديد من سامسونج قابل للطي وداعم لشبكات الجيل الخامس يسمى Samsung W20 5G، وذلك بعد أن أطلقت الصين واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس 5G في العالم.

وأشارت شركة الاتصالات عبر منشور من حسابها الرسمي على منصة التدوين الصينية ويبو Weibo إلى أنه من المقرر وصول الهاتف الصدفي القابل للطي من سامسونج في شهر نوفمبر، ليخلف هاتف Samsung W2019 المتوفر في الصين فقط.

وكانت العملاقة الكورية الجنوبية قد شوقت المستخدمين بشان إطلاق أحدث أجهزة سلسلة W المسمى W20 5G في معرض صيني قبل شهرين.

وقالت شركة الاتصالات الصينية عبر التدوينة: الآن بعد أن تم تسويق خطط 5G رسميًا، كيف يمكن أن يغيب W20؟ نراكم في شهر نوفمبر! Samsung W20 5G: نموذج جديد يتجاوز التوقعات.

ومن المحتمل جدًا أن يكون الجهاز الظاهر في تدوينة شركة تشاينا تليكوم هو الجهاز نفسه الذي تم التشويق له خلال مؤتمر مطوري سامسونج هذا الأسبوع في سان خوسيه.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وأظهر مقطع فيديو قصير جهازًا مشابهًا لهاتف Galaxy S10، لكنه قابل للطي إلى الداخل مثل المحفظة، دون أي تفسير أو مواصفات أو اسم للمنتج، ومن غير الواضح ما إذا كان شهر نوفمبر الحالي سيشهد أيضًا بدء المبيعات أم الإعلان عن الهاتف فقط.

ويبدو أن شركة تشاينا تليكوم تؤكد أن الجهاز الذي يحمل الخصائص الفيزيائية نفسها سيكون داعمًا لشبكات الجيل الخامس وسيكشف عنه رسميًا هذا الشهر، على الأقل في الصين.

وفي ظل رغبة شركة موتورولا الإعلان عن هاتفها الأول القابل للطي Motorola Razr في شهر نوفمبر الحالي، فإن سامسونج قد ترغب أيضًا في الكشف قبلها عن هاتفها الجديد القابل للطي Samsung W20 5G.

وتشير المعلومات السابقة إلى أن الجهاز سيأتي بسعة 512 جيجابايت للتخزين الداخلي واثنين من الألوان الأسود والأبيض، مما يشكل ترقية هامة بالمقارنة مع الجيل الأخير من أجهزة سلسلة W، والتي تأتي مع 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.