تكنولوجيا: Ubisoft تطور خمس ألعاب لـ Xbox من مايكروسوفت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لموقع Game Informer، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Ubisoft، إيف غيلمووت، أن الشركة تعمل على خمس ألعاب جدد لجهاز Xbox القادم من مايكروسوفت.

ومن بين الألعاب الجديد القادمة: Watch Dogs: Legion و Gods & Monsters و Rainbow Six: Quarantine، والتي سيتم إصدارها على كل من جهاز Xbox One الحالي وجهاز Xbox المقبل، والذي سيُطلق عليه اسم Scarlett. من المفترض أن الألعاب القادمة على Scarlett ستأتي بمعدلات إطارات أسرع ورسومات محسّنة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت Ubisoft عن تأخير إطلاق كل لعبة يتم تطويرها، ومن خلال هذه المعلومات الجديدة، يبدو أن القرار على الأرجح كان يهدف إلى منح المطورين وقتًا لإنشاء إصدارات من الجيل التالي من الألعاب قبل إطلاق Xbox Scarlett في أواخر عام 2020.

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ومن الغريب أن غيلمووت ذكر Xbox Scarlett فقط وليس PlayStation 5 من سوني، مع العلم انه سيتم إطلاق الجهازين في نفس الوقت تقريبا؛ وعادةً ما يتم إصدار ألعاب Ubisoft على أجهزة مايكروسوفت وسوني.

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