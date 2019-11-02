تكنولوجيا: أحدث الصور الإعلانية المسربة لهاتف razr 2019 القابل للطي من موتورولا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مزيد من الصور الإعلانية الرسمية المسربة من موتورولا لهاتفها المرتقب razr 2019 الذي يتميز بتصميم قابل للطي، حيث نشر Evan Blass عدد5 من الصور التي كشفت عن تصميم الهاتف بشكل أوضح.

تقدم موتورولا قريباً للأسواق إصدارها القابل للطي من الهواتف الذكية razr 2019، وفي تسريبات إعلانية مصورة من Evan Blass كشف عن تصميم الهاتف عند طي أو تمديد الشاشة.

وتستعرض اللقطات الأولى لهاتف razr 2019 تصميم الهاتف عند طي الشاشة، حيث توضح الصور وظيفة الشاشة الخارجية، حيث يمكن للشاشة الخارجية أن تعرض الإشعارات، والوقت والتاريخ، أيضاً من المقرر أن تدعم المستخدم كعدسات إلكترونية لكاميرة السيلفي.

كما تكشف صور أخرى عن تصميم الهاتف مع تمديد الشاشة، حيث تدعم الشاشة الطي في المنتصف لتقسيم الشاشة إلى نصفين متطابقين، على أن يصل حجم الشاشة كاملة إلى 6.2 إنش. أيضاً تأتي الشاشة بنتوء في الجزء العلوي.

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من جانب أخر يأتي الجزء السفلي من الشاشة بإطار واضح، كما يضم مستشعر للبصمة أيضاً، ومن المقرر أن يدعم هذا التصميم آلية فتح وإغلاق شاشة razr 2019.

يذكر أن بعض التسريبات قد أشارت إلى أن موعد مؤتمر موتورولا للإعلان عن الهاتف سيكون يوم 13 من نوفمبر، ومن المتوقع أن تؤكد موتورولا لاحقاً على موعد مؤتمرها من خلال إعلان رسمي قريباً.

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