Xiaomi تؤكد قدوم الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro مع المعالج Snapdragon 730G

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فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro سيصل في اليوم 5 نوفمبر، وقد أكدت لنا الشركة الصينية بالفعل بعضًا من مواصفاته التقنية مثل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل وبطارية بسعة 5260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W. اليوم، تخبرنا الشركة بالمعالج الذي سيتم تزويد الهاتف به.
لجأت شركة Xiaomi إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لتُعلن أن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro سيأتي مع المعالج Snapdragon 730G، مما يؤكد صحة الشائعات السابقة. هذا سيخيب آمال أولئك الذين كانوا يتوقعون أن يتم شحن الهاتف مع المعالج +Snapdragon 855.
ومع ذلك، في منشور منفصل، قامت شركة Xiaomi بنشر صورة متحركة تظهر لنا أن حواف شاشة الهاتف سوف تضيء عندما تكون هناك إشعارات جديدة. عمومًا، نحن على بعد ثلاثة أيام فقط من كشف النقاب عن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro، ولكن حتى ذلك الحين، من المرجح أن تكشف Xiaomi عن بعض الميزات الإضافية لهذا الهاتف الذي تأكد أنه سيضم خمس كاميرات في الواجهة الخلفية.
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