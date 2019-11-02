كيفية تأمين حساب twitter بأكثر من طريقة 2020

تأمين حساب twitter من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها. فحسابك على اي موقع يحمل جزء كبير من خصوصيتك سواء كان في البيانات المسجلة على الموقع او في رسائلك الخاصة و محادثاتك. على اي حال فهذا الموضوع عن تأمين حسابك على موقع التواصل الإجتماعي تويتر. كما اصدرنا موضوعاً لتأمين حساب Google فهذا موضوع لحساب تويتر

كيفية تأمين حساب twitter ؟

1- افتح تطبيق twitter على هاتفك

2- اضغط على صورة الحساب لفتح القائمة الجانبية

3- اختر Settings and Privacy

4- اختر Account

5- اختر Security

6- اختر Login verification

7- قم بتفعيل خيار Login Verification

8- في الصفحة التالية اضغط Start

9- اضغط كلمة المرور الخاصة بك و اكتب Verify

10- اضغط Send Code

11- سيرسل لك twitter رسالة بها رمز قم بكتابتها و اضغط Submit

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12- هكذا تم تفعيل التحقق برقم المحمول

13- اضغط على زر Get Backup Codes

14- قم بنسخ الكود الذي سيظهر لك و احتفظ به ستحتاجه للإحتياط

ملحوظة عند الخطوة 9 يمكن ان يطلب منك التطبيق رقم الهاتف المحمول بعدها. لا يظهر هذا الطلب الا اذا كان رقم هاتفك المحمول غير مرتبط بالحساب. على اي حال فان ظهر لك ستكتب رقم هاتفك المحمول و اكمل الخطوات بشكل طبيعي

تغيير كلمة المرور بتأكيد من البريد الإلكتروني

1- افتح تطبيق twitter على هاتفك

2- اضغط على صورة الحساب لفتح القائمة الجانبية

3- اختر Settings and Privacy

4- اختر Account

5- اختر Security

6- اختر Password Reset Protect

7- سيطلب منك كلمة المرور قم بكتابتها

8- تم تفعيل هذا الإختيار

بعد ان تقوم بتفعيل هذا الإختيار لن تتمكن من تغيير كلمة المرور الا عندما تقوم بتأكيد البريد الإلكتروني او رقم الهاتف المحمول المسجل على الحساب. فاذا لم تكن متأكداً منهم عليك التأكد من المعلومات التي قمت بربط الحساب بها قبل ان تفعل مثل هذا الإختيار.

الخلاصة

من المؤكد انك يمكن الا تنظر للأمر بإهتمام كبير. و لكن الحفاظ على خصوصيتك و مراقبة البيانات الخاصة بك هي اولوية عظمى لدى الكثير من الشركات لذلك فأي موقع و اي شركة توفر لك خيارات لتحافظ على خصوصيتك يجب ان تستغلها بشكل جيد. خصوصيتك مهمة فحافظ عليها