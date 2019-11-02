تكنولوجيا: Dropbox يجلب 13 من الإضافات الجديدة تشمل تطبيقات جي ميل والواتس اب وغيرهم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يحرص مطوري Dropbox على دعم المستخدمين بمجموعة من الإضافات الجديدة لدعم المستخدمين في تعديل الملفات مباشرة داخل التطبيق، وتأتي أحدث الإضافات التي تقدم من الشركة لتقدم للمستخدمين كلاً من الجي ميل، والواتس اب إلى جانب مجموعة أخرى من التطبيقات.

قدمت شركة Dropbox خلال العام الماضي بعض الإضافات التي دعمت المستخدمين في إجراء التعديلات على الملفات داخل التطبيق دون الحاجة إلى الخروج من Dropbox في البداية أو التبديل بين التطبيقات، واليوم تجلب الشركة عدد 13 من الإضافات الجديدة للتطبيق.

قامت شركة Dropbox بجلب 13 من الإضافات الجديدة للتطبيق، كما قامت الشركة بتحديث التطبيقات المشتركة مع Dropbox، حيث من المقرر وفقاً لهذا التحديث أن يتاح للمستخدمين إضافة الملفات في رسائل عبر الجي ميل، والواتس اب، وWorkplace من الفيس بوك، وMicrosoft Teams، وOutlook إلى جانب Line Works.

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أيضاً سيتاح للمستخدمين إلتقاط الملاحظات عبر Vimeo، وإستخدام Clipchamp وWeVideo للتحرير، وابتكار ونشر محتوى الفيديو.

يذكر أن Dropbox قد عقدت شراكات جديدة مع كلاً من FreshBooks لميزة إدارة النفقات، وDocSend لمتابعة سير العمل، وNotarize لتوثيق الملفات، ومن المقرر أن تتوفر الإضافات الجديدة بدءاً من اليوم، كما تؤكد شركة Dropbox على خططها لعقد شراكات مع تطبيقات أخرى وجلب مزيد من الإضافات للتطبيق لاحقاً.

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