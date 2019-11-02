تكنولوجيا: ابل تتصدر سوق الأجهزة اللوحية في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 31.4%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من IDC عن نمو في سوق الأجهزة اللوحية خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث ساهمت شركة ابل بالحصة الأكبر من شحنات أجهزتها اللوحية خلال هذا الربع بنسبة تصل إلى 31.4%.

أكدت المؤشرات الأخيرة على إنتعاش في سوق الأجهزة اللوحية الذي حقق نمو سنوي بنسبة 1.9%، وفقاً لتقرير جاء من IDC مؤخراً.

ولقد إستعرض التقرير التقدم الذي حققته كبرى الشركات المصنعة للأجهزة اللوحية، حيث سجلت 3 من أصل 5 شركات من عمالقة تصنيع الأجهزة اللوحية نمو ملحوظ في شحنات الأجهزة خلال الربع الثالث من عام 2019.

Advertisements

وتعد سامسونج واحدة من الشركات التي سجلت نمو سنوي في شحنات الأجهزة اللوحية حيث حققت نمو سنوي بنسبة 13.9%، بينما انخفضت حصة هواوي السوقية إلى 4.4% خلال هذا الربع، وتحتل شركة ابل الصدارة في شحنات أجهزتها اللوحية خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث سيطرت على نسبة 31.4% من شحنات الأجهزة، ولقد ساهمت أجهزة iPad بالجزء الاكبر من الشحنات.

وفي المرتبة الثانية من شحنات الأجهزة اللوحية هذا العام، تأتي شركة Amazon بحصة سوقية 14.5%، ويعود الفضل في إرتفاع شحنات أمازون إلى جهاز Fire منخفض التكلفة، وتأتي سامسونج في المرتبة الثالثة بنسبة 12.3%، بينما تشغل هواوي 9.5%، كما تصل نسبة لينوفو من شحنات الأجهزة اللوحية إلى 6.7% في الربع الثالث من 2019.

المصدر

اعلان

