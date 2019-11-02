LG V20 يبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie، والمزيد من الأجهزة في الأشهر القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة LG لا تملك السجل الأفضل عندما يتعلق الأمر بتحديث هواتفها الذكية إلى الإصدارات الأحدث من نظام الأندرويد. أحدث مثال على ذلك هو تحديث Android 9 Pie للهاتف LG V20 الذي صدر لتوه في كوريا الجنوبية. تم إطلاق الهاتف في العام 2016 مع نظام Android 7 Nougat وحصل على تحديث Android 8 Oreo منذ أكثر من عام. يُعتبر هذا التحديث الجديد حصريًا للمستخدمين الكوريين حاليًا، ولا توجد أي معلومات حول موعد إطلاقه في الأماكن الأخرى حاليًا.

وبصرف النظر عن الهاتف LG V20، فقد أعلنت شركة LG كذلك عن خططها لتحديث العديد من الأجهزة الأخرى إلى Android 9 Pie بحلول نهاية الربع الرابع من هذا العام. وتشمل هذه الأجهزة كل من LG Q9 و LG G7 One و LG K40.

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أكدت الشركة أيضًا أنها تُخطط لإصدار تحديث Android 10 الأحدث من شركة جوجل للهاتف LG G8 ThinQ قبل نهاية هذا العام. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن جميع هذه الأهداف تأخذ السوق الكوري فقط بعين الإعتبار، وبالتالي لا توجد معلومات عن موعد وصول هذه التحديثات للمستخدمين على الصعيد العالمي.