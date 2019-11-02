Vivo Y19 يصل رسميًا مع المعالج MediaTek Helio P65، وبنفس تصميم Vivo U3

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف جديد في فيتنام يُدعى Vivo Y19. إذا كان هذا الهاتف يبدو مألوفًا، فهو يشارك نفس التصميم والمواصفات مع الهاتف Vivo U3 الذي أعلنت عنه شركة Vivo لأول مرة في الصين خلال الشهر الماضي.

الهاتف Vivo Y19 الجديد ليس مطابقًا تمامًا للهاتف Vivo U3 لأنه يستخدم المعالج MediaTek Helio P65 بدلاً من المعالج Snapdragon 675. وبالنسبة لبقية المواصفات، فهي ظلت على حالها من دون تغيير.

الهاتف Vivo Y19 الجديد يضم شاشة +FullHD بحجم 6.53 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، ويضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلى ذكر الكاميرات، فهناك ميزة جديدة تُدعى Pose Master تختار بذكاء أفضل صورة لك.

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بالنسبة لبقية مواصفات Vivo Y19، فهي تشمل ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع والشحن العكسي من خلال الكابل.

عمومًا، الهاتف Vivo Y19 الجديد سيكون متوفرًا للشراء في تايلاند باللونين الأسود والأزرق مقابل ما يُعادل 230 دولار أمريكي إبتداءً من 5 نوفمبر مع العلم بأنه متوفر الآن للطلب المسبق لدى بعض المتاجر الإلكترونية التايلاندية.