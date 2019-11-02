Realme تكشف عن خططها لترقية هواتفها إلى Android 10 في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر سبتمبر الماضي، كشفت لنا شركة Realme عن خططها لتحديث مجموعة من هواتفها الذكية إلى Android 10 في الهند. الآن، كشفت لنا الشركة عن خططها لتحديث هواتفها الذكية إلى Android 10 في الصين.

تبيع شركة Realme حاليًا خمسة هواتف ذكية في الصين، بما في ذلك Realme X و Realme X Lite و Realme Q و Realme X2 و Realme X2 Pro. ووفقا لشركة Realme الآن، فقد ذكرت أنها ستقوم بترقية كل من Realme X و Realme X Lite و Realme Q في الربع الأول من العام 2020، بينما سيتم ترقية Realme X2 و Realme X2 Pro في الربع الثاني من العام 2020.

لم تكشف لنا الشركة الصينية عن تواريخ محددة والتي ستبدأ فيها بإطلاق تحديث Android 10 لهواتفها الذكية، ولكننا نتوقع أن تختبر الشركة أولا هذه التحديثات قبل أن تقوم بإطلاقها لعامة المستخدمين، ومن شأن ذلك أن يعطينا فكرة أفضل عن موعد وصول تحديث Android 10 الرسمي والنهائي.

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وعلاوة على ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان تحديث Android 10 لهواتف Realme سيجلب معه واجهة ColorOS 7 والتي ستكون أقرب إلى واجهة الأندرويد الخام، أو ما إذا كان سيجلب معه واجهة ColorOS 6 التي يتم إستخدامها حاليًا في هواتف Realme الذكية.