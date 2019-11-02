الهاتف OnePlus 6T يبدأ بتلقي تحديث OxygenOS 10 الذي يستند على نظام Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، في حدث إطلاق الهاتف OnePlus 7T Pro، قالت شركة OnePlus أنها ستقوم بتحديث سلسلة هواتف OnePlus 6 Series إلى Android 10 في شهر نوفمبر. حسنًا، تماشيا مع هذا الوعد، بدأت الشركة الصينية الآن بإصدار تحديث OxygenOS 10 الذي يستند على نظام Android 10 للهاتف OnePlus 6T.

يوفر هذا التحديث الجديد واجهة مستخدم جديدة وميزات جديدة للهاتف OnePlus 6T، بما في ذلك إيماءات التنقل الجديدة وتخصيص شكل الأيقونات وصلاحيات الموقع لتعزيز الخصوصية. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه أيضًا Game Space و Contextual Display.

وعلى الرغم من أنه لم يتم ذكر ذلك في سجل التغييرات، فتحديث OxygenOS 10 الجديد يجلب معه كذلك على ما يبدو الإصلاحات الأمنية لشهر أكتوبر. بينما لم تعلن OnePlus رسميًا عن إطلاق تحديث Android 10 للهاتف OnePlus 6T حتى الآن، إلا أن هناك العديد من المستخدمين الذين أوضحوا بأنهم بدأوا فعلاً بتلقي هذا التحديث والذي يبلغ حجمه 1.8GB.

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يبدو أن عملية الإطلاق محدودة، ولكن بعض المستخدمين تمكنوا من سحب التحديث بإستخدام VPN وتغيير منطقتهم إلى ألمانيا. إذا لم ينجح ذلك، فلا يزال بإمكانك تحميل التحديث بإستخدام تطبيق Oxygen Updater.