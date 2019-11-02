تكنولوجيا: تحديث برمجيات أجهزة تلفاز LG OLED يجلب دعم تقنية G-Sync من NVIDIA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يحظى مستخدمي أجهزة تلفاز LG OLED خلال الفترة القادمة بتجربة ألعاب مميزة، مع بدء دفع الإصدار الثابت من تحديث برمجيات الأجهزة الذي يصل هذ الأسبوع مع تقنية G-Sync من NVIDIA.

لا شك أن LG تقدم الشاشات المميزة بتقنية OLED بأفضل تجربة عرض مع ألوان حيوية نابضة بالحياة، ومن جديد تحصل هذه الأجهزة على تقنية جديدة من إنفيديا من خلال تحديث البرمجيات الذي يصل إلى الشاشات هذا الأسبوع بتقنية G-Sync.

ومن المقرر أن تدعم تقنية إنفيديا G-Sync أجهزة تلفاز LG OLED في معالجة مشكلة تأخر إستجابة الألعاب أو تأخر الإدخال إلى جانب تمزق الشاشة في ألعاب الحاسب، على أن يصل التحديث الثابت من البرمجيات إلى أجهزة LG هذا الأسبوع.

أيضاً يأتي تحديث البرمجيات في البداية لكلاً من أجهزة تلفاز LG E9 بحجم 65 و55 إنش، وأيضاً أجهزة تلفاز LG C9 بحجم 77، و65 و55 إنش، كما يصل تحديث البرمجيات إلى أجهزة تلفاز B9 بحجم 65 و55 إنش، على أن يتم دفع التحديث الثابت لهذه الأجهزة قبل نهاية هذا العام.

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كما أكدت LG على أن التحديث الثابت للبرمجيات سيتوفر في البداية في أمريكا الشمالية، ومن ثم في السوق الأوروبي، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، وإفريقيا والشرق الأوسط بحلول نهاية العام.

يذكر أن تقنية إنفيديا G-Sync ستقدم تجربة إنسيابية في الألعاب بإستجابة سريعة ودون تأخير، لتعالج المشاكل المعتادة في أجهزة تلفاز LG.

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