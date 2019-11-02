آبل تقود سوق الأجهزة اللوحية في الربع الثالث من هذا العام، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أظهر سوق الأجهزة اللوحية بعض علامات الحياة خلال الربع الثالث من هذا العام بعدما حقق نموًا قدره 1.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. يُظهر أحدث تقرير من مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق أن ثلاثة من أكبر خمس شركات مصنعة للأجهزة اللوحية شهدت تراجعًا مهمًا على مستوى الشحنات، وخصوصًا كل من Samsung و Huawei.

آبل كما جرت العادة دائمًا كانت هي المتسيدة للسوق بعدما بلغت حصتها السوقية 31.4 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام بفضل الطلب القوي على جهاز iPad. تأتي شركة أمازون في المرتبة الثانية بعدما شهدت حصتها السوقية نموًا بنسبة 14.5 في المئة بفضل تشكيلتها الجديدة من لوحيات Amazon Kindle Fire. إحتلت شركة سامسونج الآن المرتبة الثالثة بحصة سوقية تبلغ 12.3 في المئة، وتليها شركة Huawei بحصة سوقية تبلغ 9.5 في المئة، وشركة Lenovo بحصة سوقية تبلغ 6.7 في المئة لتكمل بذلك المراتب الخمسة الأولى.

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الآن، يبقى أن نرى كيف سيكون الوضع في سوق الأجهزة اللوحية خلال الربع الرابع من هذا العام، ونحن نتساءل حول ما إذا كان هذا السوق سيشهد مزيدًا من التحسين أو ما إذا كان سيعود إلى التعثر.