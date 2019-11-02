Razer تُطلق سماعات الأذن اللاسلكية Razer Hammerhead True Wireless مقابل 100$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Razer بإطلاق سماعات الرأس اللاسلكية Razer Hammerhead True Wireless من أجل الهواتف الذكية. وكما يوحي إسمها، فهذه السماعات هي لاسلكية تمامًا بحيث تعتمد على تقنية البلوتوث، مع التركيز على الألعاب والكمون المنخفض.

تتميز سماعات Razer Hammerhead True Wireless الجديدة بتصميم يشبه سماعات AirPods، فهي الأخرى تجلس في الأذن ولكنها لا تدخل بالكامل. على عكس سماعات AirPods، فإن سماعات Razer Hammerhead True Wireless الجديدة تحمل شهادة IPX4 مما يعني أنها مقاومة للعرق والقطرات المائية. تضم أيضًا لوحات حساسة للمس على الظهر للتحكم في الأغاني وإستدعاء المساعد الرقمي.

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تم تصميم سماعات Razer Hammerhead True Wireless مع أخذ الألعاب بعين الإعتبار، وتستخدم ترميز خاص مع البلوتوث 5.0 لتقليص زمن إنتقال الصوت والذي يعيب عادة أجهزة الصوت التي تعتمد على البلوتوث. ومع وضع Gaming Mode الخاص، تقول شركة Razer أن زمن نقل الصوت هو 60 جزء من الثانية، وعلى الرغم من أن هذا الزمن غير ملحوظ، فلا يزال أقل من معظم سماعات البلوتوث، والتي يزيد زمنها عن 200 جزء من الثانية.





سماعات الأذن قادرة على العمل لمدة 3 ساعات بعملية شحن واحدة. بعد ذلك، عليك أن تشحنها داخل العلبة الواقية. يمكن أن توفر العلبة 4 عمليات شحن كاملة إضافية، وهذا ما يعني بأن العلبة تتيح لك الحصول على 12 ساعة إضافية من الإستخدام قبل أن تضطر إلى شحن العلبة أيضًا.

يبلغ سعر سماعات Razer Hammerhead True Wireless نحو 100 دولار أمريكي، وهي متوفرة الآن بالفعل للشراء.