قفل محادثات WhatsApp بإستخدام البصمة أصبح متوفرًا الآن لجميع مستخدمي الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد وعدت WhatsApp بتوفير ميزة الأمان البيومترية لمستخدمي الأندرويد بعد أن وفرتها لمستخدمي iOS. الآن، بعدما خضعت هذه الميزة لفترة قصيرة من الإختبارات، فهي أصبحت متاحة الآن لجميع مستخدمي الأندرويد.

يتيح لك الإصدار الأحدث من تطبيق WhatsApp قفل سجلاتك ومحادثاتك والتطبيق نفسه بإستخدام بصمتك المُسجلة. يمكنك القيام بذلك من خلال الذهاب إلى Settings ثم إلى Account، والذهاب بعد ذلك إلى Privacy ثم إلى Fingerprint Lock بعد تحديث التطبيق إلى الإصدار الأحدث بطبيعة الحال.

هناك أيضًا خيار إضافي للقفل المؤقت، وهو مناسب إلى حد ما لأنك ربما لا ترغب في فتح محادثاتك في كل مرة تستخدم فيها التطبيق.