جوجل ستستحوذ على Fitbit، وهناك خطط لإنشاء أجهزة ” Made By Google ” قابلة للإرتداء

فاطمة أيت طالب - دبي - الأمر أصبح رسميًا، فشركة جوجل ستقوم بالإستحواذ على شركة Fitbit. الأشياء المستخلصة من البيان الصحفي هي أن شركة جوجل ستقوم بتقديم أجهزة قابلة للإرتداء تحت العلامة التجارية ” Made By Google ” نتيجة لهذه الخطوة.

أكدت الشركة من جديد إلتزامها لمنصة WearOS، على الرغم من مرور سنوات، وما زالت الساعة الذكية ” Google Pixel Watch ” لم تظهر. حسنًا، هذا سوف يتغير قريبًا بدون تحديد متى لأن هذا الإعلان يُغطي فقط توقيع إتفاقية الحصول على شركة Fitbit، وبالتالي فمن السابق لأوانه الحديث عن الأجهزة.

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لكن المسار واضح، سيتم ربط تركيز Fitbit على الصحة واللياقة البدنية بجهود جوجل الخاصة في هذا المجال وتعزيزها بإستخدام الذكاء الإصطناعي لضمان حصولك دائمًا على المعلومات ذات الصلة بإهتماماتك في لمحة.

تدرك شركة جوجل أن الخصوصية مشكلة، وخاصة بالنسبة لشيء يظل معك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وحتى تتبع نومك. تعد الشركة بالشفافية بشأن البيانات التي يتم جمعها ولماذا. أيضًا، لن يتم إستخدام بيانات Fitbit من أجل الإعلانات المستهدفة. ومع ذلك، سيكون لدى مستخدمي Fitbit الحاليين خيار مراجعة أو حذف بياناتهم بعد الإستحواذ.

على أي حال، تأمل جوجل في أن العتاد والبرمجيات التي سيتم تحسينها من قبل مهندسيها بالتعاون مع خبراء الأجهزة القابلة للإرتداء في شركة Fitbit ستُفيد منظومة WearOS بالكامل والشركات الأخرى التي تستخدمها.